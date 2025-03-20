Montella rövanş için konuştu! 'Hiçbir şey bitmedi'

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yendi. Maç sonu Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Turun bitmediğini ifade eden İtalyan teknik adam, "Çok iyi başladık. Golden sonra mesafeleri açtık ve rakibe kontratak verdik. Oyunculara, 'Müthiş başladık, geri dönmeliyiz' dedim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. Bugün 2 tane yeni Milli Takım forması giyen oyuncumuz Deniz, Can ve Oğuz vardı. Genç futbolcularımız üstün performans göstermeye devam ediyor. Gerçekten oynatabilmek çok önemli. Hepsinin potansiyeli çok yüksek. Deniz ilk kez oynadı, büyük potansiyeli var. Oğuz Aydın çok iyi performans gösterdi. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var. Deniz genç yetenek daha gelişmesi gerekiyor. Müthiş bir fiziğe sahip, kullanmasını öğrenmesi gerekiyor. Daha birkaç günümüz var. Arda özel bir futbolcu, karar vereceğiz." dedi.