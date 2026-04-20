Montella'dan dikkati çeken kariyer itirafı! A Milli Takım ve Dünya Kupası...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan Sky Sport kanalına dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Türk Milli Takımı'nda iyi bir takım inşa ettiklerini belirten Montella, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme hakkını kazanmasıyla ilgili de konuştu. İtalyan teknik adam, "Bu ekip, Dünya Kupası'na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kalite nedeniyle de değil" dedi. Montella, teknik direktör olarak çalışmadığı 2019-2021 dönemi için kariyerine yönelik bir itirafta da bulundu.

Montella'dan dikkati çeken kariyer itirafı! A Milli Takım ve Dünya Kupası...
A Milli Takım'ın 2002'den sonra Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmesinde önemli pay sahiplerinden olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan Sky Sport kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Montella, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası bileti almasından takımdaki yıldız isimlere kadar pek çok konuda dikkati çeken ifadeler kullandı.

Montella'dan dikkati çeken kariyer itirafı! A Milli Takım ve Dünya Kupası...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sky Sport'a verdiği röportajda Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılımı, takımın yapısı ve milli oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
Montella, Türkiye'de iyi bir takım inşa ettiklerini ve takıma taktik organizasyon kazandırdıklarını belirtti.
Milli takımda zamanın kısıtlı olduğunu ve maç stratejisi, çalışma yöntemi ve sürekliliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun hem Inter hem de A Milli Takım için önemine vurgu yaparak, onun olmadığı zaman takımın bir parçasının eksik kaldığını söyledi.
Montella, Kenan Yıldız'ın mental olarak çok güçlü bir futbolcu olduğunu ve kendini her zaman geliştirmek istediğini belirtti.
Teknik direktörlük kariyerinde 2019-2021 döneminde antrenörlük yapmayı bırakmayı bile düşündüğünü ve Türkiye'ye geri dönmek için Adana Demirspor'a geldiğini itiraf etti.
Türk Milli Takımı'nda iyi bir takım inşa ettiklerini söyleyen Montella, "Bana daha önce yeterince sağlamlık olmadığı söyleniyordu. Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Onlara çok az şey öğrettim ama bunlarla hepsini aynı yönde ilerletmeye çalıştım." dedi.

Türkiye'de top koşturan milli futbolcuları tanıdığını, dolayısıyla kendisinin daha çok yurt dışındaki milli oyunculara odaklandığını dile getiren Montella, "Milli takımda zaman yok; maç stratejisini, çalışma yöntemini ve sürekliliği sağlamaya çalışmanız gerekir. Bunun, kulüplerinde sahip oldukları yapıya yakın olması gerekir. Bu ekip, Dünya Kupası'na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kalite nedeniyle de değil." diye konuştu.

"HAKAN OLMADIĞINDA TAKIMIN BİR PARÇASI EKSİK KALIYOR"

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hakan'ın kadrodaki varlığının, hem takımı Inter hem de A Milli Takım için önemine işaret eden Montella, "Çalhanoğlu'nun maçta, takımda olmaması bir sorundur. Inter, ne zaman hızlanacak ne zaman yavaşlayacak öyle anlarda ona güveniyor ve milli takım da aynı şekilde. O olmadığında takımın bir parçası eksik kalıyor." yorumunu yaptı.

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da oynadığı dönemde daha hücum tarafında olduğunu, Inter'de üstlendiği rolle defansif meziyetlerinin de arttığını ve rakipten top çalmaktan da keyif aldığını ifade etti.

"KENAN YILDIZ, MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR FUTBOLCU"

Türk oyuncuların iyi durumda ve oynuyor olmalarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Montella, "Onları takip etmek de böylece güzel oluyor. Kenan Yıldız, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Kendini her zaman geliştirmek isteyen, her zaman dengeli biri. Bir oyuncunun yetinmek istemediğini gördüğünüzde bunu hemen fark edersiniz. O hiçbir zaman sahadan ayrılmak istemezdi, herkesten önce gelirdi. Bunu şimdi de yapıyor. Bu nedenle sahip olduğu özelliklerle daha da gelişmeye mahkum bir oyuncu." görüşlerine yer verdi.

Montella, Kenan Yıldız'ın oyun organizasyonlarında solda yer almasını sevdiğini ama içeriye de kat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Biraz daha geniş alanda oynamasını seviyorum çünkü bu şekilde daha fazla imkan buluyor. 10 numara gibi oynamaktan rahatsız olmuyordu ama ben onu bazen forvet arkasına koyduğumda her yere gitmesi gerekiyordu. Kendisi ise her zaman sola gitmeyi tercih ediyor, çünkü orada gerçekten yıkıcı oluyor. Üçüncü bölgedeki bir bek oyuncusunu bile geçebiliyor. Birebir fırsatı olduğunda asla geri durmayan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA'DAN DİKKATİ ÇEKEN KARİYER İTİRAFI

Vincenzo Montella, halihazırda Juventus’u çalıştıran teknik direktör Luciano Spalletti’nin de futbolda yeni şeyler icat eden, geliştiren hatta bir dahi olduğunu söyledi.

Montella, teknik direktör olarak çalışmadığı 2019-2021 dönemi için kariyerine yönelik bir itirafta bulunarak, şunları kaydetti:

"1,5 yıl boyunca İtalya’da hiçbir sportif direktörle görüşmedim. Burada herhangi bir imkan yoktu. Hatta artık antrenörlük yapmamayı da düşündüm. Türkiye'ye bu oyuna geri dönmek için gittim O sırada Kovid-19 pandemisi başladı. Evde iyiydim. Sonrasında bazı takımlardan başka çok beğenmediğim teklifler geldi. Adana Demirspor, doğru zamanda geldi. Kendime 'Çıraklığımı yapacağım, bakalım o tutku geri gelecek mi' dedim. Ve geri geldi."

