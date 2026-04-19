Sergen Yalçın, Samsunspor mağlubiyetinin sebebini açıkladı! "Aslında büyük problem buydu"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu" dedi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:06

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Beşiktaş, Samsun'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi Samsunspor 2-1 kazanmayı başardı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Holse ve Coulibaly atarken Beşiktaş'ın tek golü Asllani'den geldi.

Samsunspor, bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamlarken Beşiktaş ise 55 puanda kalarak haftayı 4. sırada noktaladı.

SERGEN YALÇIN MAĞLUBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, iki farklı yarı izlediklerini anlattı.

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Sergen Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki tane de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Ve neticesinde beklenmedik bir skorla buradan ayrıldığımız için üzgünüz tabii. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz kendi içimizde. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklentimizin çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresifti. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptı. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım." diye konuştu.

"HAFTA İÇİ DE ÇOK CİDDİ BİR KUPA MAÇI OYNAYACAĞIZ"

Sergen Yalçın, takım içinde yaşananları değerlendireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. Temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Tabii bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu kendi lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Tabii üzgünüz kaybettiğimiz için ama kendi içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neleri düzeltmemiz lazım, biraz onların üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı bundan sonrası için. Ama hataları telafi edeceğiz bundan sonra öyle düşünüyorum."

