Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu! "Rahatsızlığım var"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu" dedi. Maçtaki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu!
Trendyol 'de 2025-2026 sezonu heyecanı 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını ve Avrupa'ya gitme mücadelesini yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile RAMS , Trabzon'da Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
Trabzonspor 73. dakikada Augusto'nun golüyle öne geçti.
RAMS Başakşehir, 90+3. dakikada Selke'nin golüyle beraberliği sağladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede iki puan kaybettiklerini belirtti.
Fatih Tekke, özellikle Onuachu'ya yapılan fauller ve hakem kararlarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Trabzonspor, mücadelenin 73. dakikasında Augusto'nun golüyle öne geçerken Başakşehir 90+3. dakikada Selke'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Trabzonspor bu beraberlikle puanını 65'e yükseltirken Başakşehir ise puanını 48 yaptı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu! "Rahatsızlığım var"

Trabzonspor'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Tekke, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu! "Rahatsızlığım var"

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Fatih Tekke, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? Ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu! "Rahatsızlığım var"

"BU KONUDA RAHATSIZLIĞIM VAR"

Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Fatih Tekke, şu görüşleri paylaştı:

"Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Başakşehir maçı sonrası hakem yorumu! "Rahatsızlığım var"

Fatih Tekke, maçın ikinci yarısında oyunu biraz daha tutmaları gerektiğini de anlatarak, "Orta sahada tabi Benjamin, fedakarlık yapan Okay olabilir miydi? Kenar oyuncumuz, Muçi kenardaydı ama kenarda oynayacak şu anda durumu yok. 'Belki 5-10 dakika 10 numara pozisyonda oynayabilirim' dedi. Dolayısıyla tüm bu sonuçta çok da iyi bir takıma karşı oynadık. Daha iyi performansları gösterebilmeliydik. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bu heyecanı bize, taraftarımıza, bu yarışın içerisinde olabilme dirayetini gösterdikleri için onları taraftarımız da alkışladı ben de her zaman alkışlıyorum. Minnettarım onlara." şeklinde konuştu.

