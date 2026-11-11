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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 00:36

Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

Son olarak A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlenen 52 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun, Montella'yı takımın başına getirmek için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

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Editor
 Yasin Aşan
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Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 00:36

Avrupa futbolunda liglere milli ara verilirken gözler 'nde oynanacak maçlara çevrilmiş durumda. Uluslar A Ligi'nde 1.  Grup'ta yer alan , grupta oynadığı 4 maçta Fransa, İtalya ve Belçika'ya mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, teknik direktör yönetiminde oynadığı maçlarda sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve son olarak İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grubu 4. sırada noktalayan ve gruptan çıkamayan A Milli Takım'da UEFA Uluslar Ligi'nde de alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

 

Eylül 2023-Ekim 2026 dönemleri arasında 3 yıl A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Vincenzo Montella, ay-yıldızlılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

MONTELLA İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Vincenzo Montella'nın önümüzdeki dönemde hangi takımın başına geçeceği merakla beklenirken konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

La Repubblica'da yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden , Vincenzo Montella ile ilgileniyor. Ligde 8 puanla 17. sırada yer alan ve kötü günler geçen İtalyan ekibinde teknik direktör Alberto Aquilani ile yollar ayrılmıştı. Haberde, Sassuolo'nun sportif direktörü Palmieri'nin kısa süre içerisinde Montella'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım'ın başında 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan Vincenzo Montella, galibiyet sayısıyla dikkati çekti. Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti. Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

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#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#sassuolo
#UEFA Uluslar Ligi
#La Repubblica
#Spor
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