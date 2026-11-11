Montella'nın yeni takımı belli oldu! İmzayı atması an meselesi

Avrupa futbolunda liglere milli ara verilirken gözler UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlara çevrilmiş durumda. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım, grupta oynadığı 4 maçta Fransa, İtalya ve Belçika'ya mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı maçlarda sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve son olarak İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grubu 4. sırada noktalayan ve gruptan çıkamayan A Milli Takım'da UEFA Uluslar Ligi'nde de alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

Eylül 2023-Ekim 2026 dönemleri arasında 3 yıl A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Vincenzo Montella, ay-yıldızlılardan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

MONTELLA İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Vincenzo Montella'nın önümüzdeki dönemde hangi takımın başına geçeceği merakla beklenirken konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

La Repubblica'da yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Sassuolo, Vincenzo Montella ile ilgileniyor. Ligde 8 puanla 17. sırada yer alan ve kötü günler geçen İtalyan ekibinde teknik direktör Alberto Aquilani ile yollar ayrılmıştı. Haberde, Sassuolo'nun sportif direktörü Palmieri'nin kısa süre içerisinde Montella'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım'ın başında 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan Vincenzo Montella, galibiyet sayısıyla dikkati çekti. Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti. Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.