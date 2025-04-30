Morata Galatasaray yönetimine şartını sundu! Osimhen giderse...

Trendyol Süper Lig’de zirvede 5 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transferde kadrosuna kattığı Alvaro Morata ile gündemde. Eyüpspor maçında gösterdiği başarılı performans ve attığı iki golle yıldızlaşan İspanyol golcü, İstanbul’da ailesiyle mutlu bir hayat sürse de sarı-kırmızılılarda kalmak için tek bir şart koştu. Icardi ile rekabete hazır olan 32 yaşındaki oyuncu, Osimhen’in takımdan ayrılması durumunda, forvet hattına transfer yapılmasını istemediğini takıma bildirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de zirvenin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İki kulvarda da hedefe ulaşmak isteyen sarı kırmızılı ekip, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yürütüyor. Ara transfer döneminde kadroya katılan Alvaro Morata için sıcak bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi ile rekabete hazır olan İspanyol oyuncu kulübeye hapsolmaktan çekiniyor. Tecrübeli golcü kalmak için tek şartını yönetime iletti.

AİLESİYLE İSTANBUL’DA MUTLU!

Osimhen'in arkasında yedek kalan Alvaro Morata, beklenen patlamayı Eyüpspor'a yaptı. İki gol atarak kendine gelen Morata, Galatasaray'a alışmaya başladı.

Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var.

ÜST DÜZEY TAKVİYE İSTEMİYOR

32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor. Takıma geri dönecek İcardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.

GELİŞMELERE GÖRE KARAR VERECEK

Düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkmayan isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.