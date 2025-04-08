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 | Suat Vilgen

Mourinho "Hollywood izlemiştir" demişti! Okan Buruk'tan cevap geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi sonrası Mourinho'nun kendisine fiziksel müdahalede bulunması ve pozisyonla ilgili "Hollywood" benzetmesine çok konuşulacak bir cevap verdi.

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Mourinho
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 07:56

Lig lideri Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçı sonrası yaşanan olayşlara ilişkin bir kez daha konuştu. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisine fiziksel müdahalede bulunmasına ilişkin de konuşurken Portekizli hocanın Hoolywood benzetmesine de cevap verdi

Mourinho "Hollywood izlemiştir" demişti! Okan Buruk'tan cevap geldi

"BİR YAŞIMA DAHA GİRMİŞ OLDUM"

TV100'e açıklamalarda bulunan Buruk, derbinin hakem raporuna değinerek, "Hakem iyi maç yönetti, demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Rapora neden böyle yazdı, anlamadım. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız 'Hakem sana sarı kart göstermiş' dedi. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece" ifadelerini kullandı.

Mourinho "Hollywood izlemiştir" demişti! Okan Buruk'tan cevap geldi
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"AYAKTA KALSAM 10 MAÇ CEZA ALIRDIM"

Mourinho'nun müdahalesi sonrası kendisini abartılı şekilde yere attığı iddiasına rda cevap veren Buruk, "Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum. Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım acıdı! Orada ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım" dedi.

Mourinho "Hollywood izlemiştir" demişti! Okan Buruk'tan cevap geldi
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"ONU KALE ALMIYORUM"

Okan Buruk, yere düşmesine ilişkin Mourinho'nun kendisi hakkında yaptığı "Hollywood da izlemiştir" sözlerini de yorumladı. Mourinho'ya cevap verme gereği duymadığını belirten Buruk "Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama niyetini anladığım için sezon başından beri kale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kale almıyorum" yanıtını verdi.

ETİKETLER
#okan buruk
#okan buruk
#jose mourinho
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#derbi
#derbi
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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