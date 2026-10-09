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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:40

Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler kararı! 'Bizzat ben verdim' deyip canlı yayında açıkladı

LaLiga’da kritik Villarreal maçına hazırlanan Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho, basının karşısına geçti. Sakatlığıyla gündemde olan milli futbolcu Arda Güler’in son durumuna değinen Portekizli çalıştırıcı, genç yıldız hakkında aldığı özel kararı ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler kararı! 'Bizzat ben verdim' deyip canlı yayında açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:40

, İspanya LaLiga’nın bu haftaki zorlu mücadelesinde kendi sahasında ’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan deneyimli teknik adam , hem takımın genel disiplinine hem de kadrodaki sakatlık süreçlerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler kararı! 'Bizzat ben verdim' deyip canlı yayında açıkladı

"SORUMLULUK BİLİNCİ KAYBEDİLMEMELİ"

Futbolcuların saha dışındaki yaşamlarının doğrudan saha içine yansıdığını belirten Mourinho, profesyonellik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuların özel yaşamlarındaki tüm tercihler, saha içine ve kulübe doğrudan etki eder. En nihayetinde her futbolcu bir insan; zaman zaman hatalı kararlar verebilir veya yanlış yapabilir. Ancak önemli olan, taşınan formanın ve sorumluluğun bilincinde kalmaktır. Açık konuşmak gerekirse; bu dönemde Real Madrid kadrosundaki her bir oyuncu, profesyonellik açısından örnek gösterilecek bir duruş sergiledi."

Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler kararı! 'Bizzat ben verdim' deyip canlı yayında açıkladı

"ARDA GÜLER’E İZNİ BİZZAT BEN VERDİM"

Takım içindeki tüm süreçlerin büyük bir titizlikle takip edildiğini ve sağlık ekibiyle koordineli çalıştıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, sakatlığı süren 'in durumuna da açıklık getirdi:

"Oyuncularımızın en iyi durumda olması adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dinlenme sürelerinden günlük rutinlerine kadar tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planladık ve takip ediyoruz. Seyahate katılan tüm isimler kendilerine iletilen talimatlara eksiksiz uydu. Sakatlık yaşayan oyuncularımız da Valdebebas Tesisleri’ne gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve özel rehabilitasyon programlarını harfiyen uyguladı. Son karşılaşmada sakatlık geçiren Arda da bu isimlerden biri. Kendisine verilen o iki günlük izni bizzat ben onayladım."

Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler kararı! 'Bizzat ben verdim' deyip canlı yayında açıkladı
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#Futbol
#jose mourinho
#villarreal
#İspanya Laliga
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