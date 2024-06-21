Mourinho'nun transfer listesi belli oldu! İşte aradığı mevkiler...
Fenerbahçe'de takımın başına gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, transfer listesini tamamladı. Fenerbahçe'nin 3 bölgeye transfer yapacağı iddia edilirken iç transferde ise görüşmeler sürüyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı-lacivertliler Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'nin transfer yapacağı bölgeler de son şeklini aldı.
3 BÖLGE ÖNCELİKLİ...
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip 3 bölgeye transfer yapmayı planlıyor.
Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı.
Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmak isteyen ekip aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski'yle anlaşma tazelemek istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.