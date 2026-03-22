Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu

Portekiz Ligi'nde Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldiği maçta Benfica 3-0'lık skorla puanını 65'e yükseltti. Maçın başlama vuruşundan önce ise Jose Mourinho oldukça duygusal anlar yaşandı. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden eski futbolcu ve antrenör Silvino Louro için saygı duruşu yapıldı.

MOURINHO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jose Mourinho, maç öncesinde Louro için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına boğuldu. 67 yaşında hayatını kaybeden eski Portekizli kaleci Louro, uzun süre Mourinho'nun teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak yer almıştı.

"HUZUR İÇİNDE YAT KARDEŞİM"

Mourinho, sosyal medya hesaplarında şu paylaşımı yaptı: "Şu anda ağlıyorum ama yine de gülebileceğim, bol bol gülebileceğim, senden bahsedebileceğim, her anını hatırlayabileceğim. Mourinho ailesinde seviliyorsun ve yaşamaya devam edeceksin. Her maçtan önce seni dinlemeye devam edeceğim: 'kardeşim, her şey yoluna girecek'. Huzur içinde yat, kardeşim."