Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu

Teknik Direktör Jose Mourinho, uzun süre bilikte çalıştığı ve 67 yaşında hayatını kaybeden Silvino Louro için düzenlenen saygı duruşunda duygusal anlar yaşandı. Ünlü teknik saha kenarında gözyaşlarına boğuldu.

Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 10:47

Portekiz Ligi'nde ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldiği maçta Benfica 3-0'lık skorla puanını 65'e yükseltti. Maçın başlama vuruşundan önce ise oldukça duygusal anlar yaşandı. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden eski futbolcu ve antrenör Silvino Louro için saygı duruşu yapıldı.

Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu

MOURINHO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jose Mourinho, maç öncesinde Louro için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına boğuldu. 67 yaşında hayatını kaybeden eski Portekizli kaleci Louro, uzun süre Mourinho'nun teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak yer almıştı.

Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu

"HUZUR İÇİNDE YAT KARDEŞİM"

Mourinho, sosyal medya hesaplarında şu paylaşımı yaptı: "Şu anda ağlıyorum ama yine de gülebileceğim, bol bol gülebileceğim, senden bahsedebileceğim, her anını hatırlayabileceğim. Mourinho ailesinde seviliyorsun ve yaşamaya devam edeceksin. Her maçtan önce seni dinlemeye devam edeceğim: 'kardeşim, her şey yoluna girecek'. Huzur içinde yat, kardeşim."

Mourinho'yu derinden sarsan ölüm! Maç öncesi gözyaşlarına boğuldu
