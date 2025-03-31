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 | Suat Vilgen

Muslera gidiyor, Sırp devi geliyor! Bu kez İtalyan basını yazdı

Galatasaray sezon sonu takımdan ayrılmayı planlayan Muslera'nın yerini doldurmak için kolları sıvadı. İtalyan basınına göre hedefte Sırp yıldız var!

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Muslera gidiyor, Sırp devi geliyor! Bu kez İtalyan basını yazdı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 12:48

Galatasaray sezon sonu, adını şimdiden kulübün efsaneleri arasına yazdıran kaleci Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Uruguaylı file bekçisinin yerinin kiminle doldurulacağı merak konusu olmuştu. Sarı-Kırmızılıların gizliden gizliye kaleci transferi için çalışma yürüttüğü konuşulurken İtalyan basını çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

14 YIL SONRA VEDA

AreaNapoli'de yer alan haberde, Galatasaray'ın Serie A'nın köklü takımlarından Torino'da forma giyen Vanja Milinkovic-Savic için girişimlere başladığını yazdı. Haberde sarı-kırmızılı idarecilerin bir başka İtalyan takımı Napoli'nin de transfer listesinde yer aldığı belirtilen Sırp kaleciyi, 14 yıl sonra Türkiye kariyerini noktalamayı düşünen Muslera'nın veliahtı olarak gördüğü yorumuna yer verdi.

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İYİ MAAŞA DÜNDEN RAZI

Haberin detayında, as kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini kısa süre önce uzatan Napoli'nin kaleci rotasyonunu güçlendirmek Savic'e istediği ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın 28 yaşındaki 2,02'lik eldivene talip olmasıyla Sicilya ekibinin işinin zora girdiği ifade edildi.

Vanja Milinkovic-Savic'in Torino ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor. Yıllık maaşı 700 bin euro olan tecrübeli eldivenin daha cazip bir maaş teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MUSLERA'NIN GALATASARAY'DA KAÇ KUPASI VAR?
Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesine katkı sağladı.
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