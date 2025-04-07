Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz karar! Yeni sözleşme...

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Muslera ile sezon sonu ayrılığa hazırlanırken, sürpriz bir sözleşme yenileme haberi geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi devirerek adını yarı finale yazdıran Galatasaray, ligde ise haftayı bay geçerken, transfer çalışmalarına ilişkin sürpirz bir karar aldı. Türkiye Kupası'nda her maçta olduğu gibi derbide de kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden sarı-kırmızılılar başarılı grafiği tecrübeli eldivenle yeniden masaya oturuyor.

YENİ SÖZLEŞME VE İKİNCİ KAPTANLIK

Sabah'ta yer alan haberde Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2026 yazında sona erecek Günay Güvenç'le yeni mukavele imzalayacağı ve ayrıca ikinci kaptanlık görevini de gelecek sezon deneyimli eldivenin üstleneceği belirtildi. Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray'da Günay Güvenç'in birinci kaleci konumuna geçip geçmeyeceğini ise ilerleyen günler gösterecek.

KULÜP KULÜP GEZMİŞTİ

Galatasaray'ın 2023-24 sezonu başında Gaziantep FK'den 250 bin euro karşılığında transfer ettiği 33 yaşındaki file bekçisi daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'da forma giymişti.