Muslera sokak satın aldı, tepkiler sonrası imza kampanyası başlatıldı

11 Ekim 2024 07:44 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:46

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sokak satın aldığı haberi sonrası bölge karıştı. Futbol takımı satın aldığı haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Muslera'nın adının bir sokakla anılıyor olması sonrası tartışma koptu.

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Sarı-kırmızılıların kaptanıi Fernando Muslera​'nın ülkesi Uruguay​'da 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın almasının ardından bir de sokak aldığı iddası bölge halkını kızdırdı. File bekçisi 266 bin dolara sokağı satın aldı ancak bölge halkı projeye karşı çıkarak imza kampanyası başlattı.

Belediye tarafından onaylanan bu satış için Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'nın Maldonado'da yaşayan ve yatırım yapan bir vatandaş olduğunu belirtt.,

BÖLGE HALKI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Punta Ballena'da gerçekleşecek bir projenin çevresel değişikliklere yol açabileceği sebebiyle halk tepki göstererek, 12 binden fazla imza topladı. Muhalefet partisi temsilcisi Jorge Pieri, Muslera’nın talebinin hızlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Pieri, bu aceleci sürecin derinlemesine bir inceleme yapılmasına olanak tanımadığını belirterek, durumu "yeterince gerekçelendirilmediğini" söyledi.

Sokağın yerleşimin çok olduğu bir yerde olduğu için tepki çektiği konuşuluyor.