Muslera son maçına çıkıyor olabilir! Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı iddia

Trendyol Süper Lig’in en kritik maçı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Galatasaray’ın kazanması durumunda şampiyonluk yarışı neredeyse bitmiş olacak. Dev maçla ilgili bir TV programında konuşan eski futbolcu Tümer Metin; ‘Muslera’nın son maçı olabilir’ dedi.

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray bu akşam evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.63 puanla ligin en büyük şampiyon adayı olan Galatasaray bu maçı da alırsa iyice rahat bir pozisyona geçecek.

57 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe’nin maçı kazandığı takdirde yarış iyice kızışacak.

Nefes kesen mücadeleyi Sloven Hakem Slavko Vincic yönetecek.

Ligin kaderini belirleyecek derbi hakkında konuşan eski futbolcu Tümer Metin farklı bir noktaya değindi.

Sezon başından bu yana performansı eleştirilen Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, taraftar tarafından da ıslıklanmıştı.

Tümer Metin’in derbi hakkında görüşleri ve kaleci Muslera hakkında söyledikleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

'MUSLERA'NIN SON MAÇI OLABİLİR!'

Tümer Metin Muslera için şu ifadeleri kullandı;

"Söylediklerimi kimse yanlış anlamasın bu bir temenni değildir. Fenerbahçe derbisi Muslera'nın son maçı olabilir. Sezon başından beri yaşanan birikim Fenerbahçe maçına tekabül ederse, yani hatalı gol, kötü performans ortaya çıkarsa Muslera'nın son maçı olabilir.

Son derbisi demiyorum son maçı olur."