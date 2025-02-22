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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de kritik Galatasaray planı! Jose Mourinho'dan derbide savunmaya yeni isim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray derbisi için farklı bir planı var. Anderlecht maçındaki savunma düzenini değiştirmeyi düşünen Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki ilk 11'inde kritik bir dokunuş yapmayı planladığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de kritik Galatasaray planı! Jose Mourinho'dan derbide savunmaya yeni isim
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 15:45

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Jose Mourinho farklı stratejiler tasarlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray karşısında Yusuf Akçiçek'i kulübeye almayı planlıyor.

Jose Mourinho: Daha fazla gol atmalıydık - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNE JOSE MOURINHO'DAN ÖZEL TAKTİK

Başarılı teknik adam Mourinho, derbi için kritik bir karar verdi ve stratejide alternatif senaryoları gözetmeye başladı. Anderlecht maçından farklı olarak Yusuf Akçiçek'i kulübeye çekmeyi düşünen Portekizli, diğer ihtimal olarak ise dörtlü savunma konusunu düşünüyor. Sahaya üçlü savunma ile çıkıp, orta sahadan gelecek destekle dörtlü gibi bir set kurmayı tasarlayan Mourinho, derbide farklı bir yapılanmaya gitme riskini alabilir.

Fenerbahce's rising star Yusuf Akcicek turns heads in Lyon, impressses European scouts - Türkiye Today

DERBİNİN KONTROLÜNÜ ELE ALMAK İSTİYOR

Zorlu bir atmosferde geçmesi beklenen maç için güçlü karakterlerle sert bir defans hattı kurmayı gözeten başarılı çalıştırıcı, sahada inisiyatif alabilecek ve tansiyonun yüksek olduğu anlarda ayakları yere sağlam basacak isimlere öncelik verme niyetinde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi için ilginç yorum! Basın toplantısında açıkladı... | Goal.com Türkçe

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Camiasına bunun sadece bir maç olduğunu söyleyen hoca için derbi öncesi 6 puanlık fark söz konusu. Olası bir mağlubiyette liderin 9 puan gerisinde kalacağını düşünen Mourinho, seçeceği 11 ile derbiden en azından berabere kalarak ayrılmak ve puan farkının açılmasını engellemek istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
1 Temmuz 2024 itibarıyla Fenerbahçe'yi yönetmeye başlayan Jose Mourinho, 39 resmi maça çıktı ve 2.15 puan ortalaması yakaladı.

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#Fenerbahçe Derbisi
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