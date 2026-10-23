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Spor
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:04

Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yollarını ayıran Fernando Muslera, bugün oynanan Copa Libertadores yarı finaline damga vurdu. Estudiantes ve Flamengo arasında oynanan maçta 3 penaltı kurtararak tarihi bir başarıya imza atan Muslera, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Editor
 Asya Güney
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Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:04

Yıllarca formasıyla sayısız başarıya imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2025-2026 sezonunun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırmıştı.

Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!

ESTUDIANTES'E İMZA ATTI 

Bu ayrılığın hemen ardından Güney Amerika takımlarından Estudiantes ile sözleşme imzalayan tecrübeli eldiven, bugün oynanan Libertadores yarı finalinde Brezilya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!

3 PENALTI KURTARDI, TARİHE GEÇTİ

Nefes kesen karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanınca, seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında kalesine gelen 3 şutu kurtararak tarihi bir başarı elde eden Muslera, takımını finale çıkarmayı başardı.

Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!

''TAKIM ARKADAŞLARIMA MİNNETTARIM'

Dev maçın ardından mikrofonların karşısına geçen tecrübeli file bekçisi, "Gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu hayal için çok mücadele ettik." sözlerini kullandı. Uruguaylı yıldızın bu başarısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
 

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ETİKETLER
#galatasaray
#Fernando Muslera
#flamengo
#Estudiantes
#Libertadores
#Spor
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