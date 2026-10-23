Muslera’dan tarihe geçen performans: Penaltı atışlarında devleşti, takımını finale taşıdı!

Yıllarca Galatasaray formasıyla sayısız başarıya imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2025-2026 sezonunun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayırmıştı.

ESTUDIANTES'E İMZA ATTI

Bu ayrılığın hemen ardından Güney Amerika takımlarından Estudiantes ile sözleşme imzalayan tecrübeli eldiven, bugün oynanan Libertadores yarı finalinde Brezilya temsilcisi Flamengo ile karşı karşıya geldi.

3 PENALTI KURTARDI, TARİHE GEÇTİ

Nefes kesen karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanınca, seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında kalesine gelen 3 şutu kurtararak tarihi bir başarı elde eden Muslera, takımını finale çıkarmayı başardı.

''TAKIM ARKADAŞLARIMA MİNNETTARIM'

Dev maçın ardından mikrofonların karşısına geçen tecrübeli file bekçisi, "Gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu hayal için çok mücadele ettik." sözlerini kullandı. Uruguaylı yıldızın bu başarısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

