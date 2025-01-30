Tgrt Haber
Haberler>Spor>Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 20:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:20
Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!

Mustafa Pektemek, Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a transfer oldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, son olarak Sakaryaspor forması giyen golcü futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki santrforun transferi resmen açıklandı.

İstanbul temsilcisi Pendikspor, Mustafa Pektemek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Pendikspor sosyal medyada yaptığı paylaşım ile transferi duyurdu. 

İşte o paylaşım:

Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...