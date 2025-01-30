Mustafa Pektemek Pendikspor ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 20:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:20
Mustafa Pektemek, Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a transfer oldu.
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, son olarak Sakaryaspor forması giyen golcü futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki santrforun transferi resmen açıklandı.
İstanbul temsilcisi Pendikspor, Mustafa Pektemek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Pendikspor sosyal medyada yaptığı paylaşım ile transferi duyurdu.
İşte o paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com