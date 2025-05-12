Napoli puan kaybetti: Serie A'da şampiyonluk ateşi herkesi yakıyor!

Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Genoa karşılaştı. Lider Napoli, bitime iki hafta kala sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Serie A'da Napoli ile Genoa kozlarını paylaşırken, zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi Napoli; golleri Lukaku (15) ve Raspadori (64) ile bulurken, Genoa ise Meret (32-KK) ve Vasquez (84) ile skoru eşitledi.

NAPOLI'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Serie A'nın bitimine iki hafta kala takılan Napoli; an itibarıyla 78 puanla zirvede yer alırken, takipçisi Inter ise 77 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki takımdan herhangi birinin gelecek 2 maçta yapacağı hatanın bedeli, şampiyonluğun el değiştirmesi olarak ödenecek.

https://x.com/sscnapoli/status/1921668123414978639

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ MAÇLAR

Napoli, son 2 lig maçında deplasmanda Parma ve sahasında Cagliari ile karşılaşacak. İkinci sıradaki Inter ise sahasında Lazio ve deplasmanda Como ile mücadele edecek.