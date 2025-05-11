Liverpool ve Arsenal'den 4 gollü maç!

Premier Lig şampiyonu Liverpool, kendi sahasında Arsenal'i ağırladı. Temponun zaman zaman yükseldiği mücadelede 4 gol olurken, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, Cody Gakpo'nun 20. dakikada ve Luis Diaz'ın 21. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

ARSENAL 2-0'DAN DÖNDÜ AMA YETMEDİ

Gabriel Martinelli'yle 47. dakikada farkı 1'e indiren Topçular, Mikel Merino'nun 70. dakikada attığı golle birlikte maçı 2-2'ye getirdi.

https://x.com/LFC/status/1921617889095782773

ARSENAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekipte Mikel Merino, 79. dakikada Liverpool oyuncusu Darwin Nunez'e sert müdahalesinden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PUAN DURUMU

Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool; bu sonuçla birlikte 83 puana ulaşırken, Arsenal ise 68 puanla 2. sırada yer aldı.