NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği NBA'de normal sezon sona erdi. 82 maçlık normal sezonun ardından organizasyonda play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı.
Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.
Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.
Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.
Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.
Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak.
NBA'de eşleşmeler şu şekilde:
PLAY-IN
Batı Konferansı:
• Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)
• Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)
Doğu Konferansı:
• Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)
• Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)
PLAY-OFF
Batı Konferansı:
• Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
• Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)
• Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)
• San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Doğu Konferansı:
• Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
• Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)
• New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)
• Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım