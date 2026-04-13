NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Batı Konferansı'nda sezonu 5. sırada tamamlayan, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, play-off'ta Los Angeles Lakers ile eşleşti.

NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:06

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'de normal sezon sona erdi. 82 maçlık normal sezonun ardından organizasyonda ve play-in eşleşmeleri de belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
NBA'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, play-off ilk turunda Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.
Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile mücadele edecek.
Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde tamamladı.
Play-in maçları 14-17 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 18 Nisan'da başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

ALPERENLİ ROCKETS, LOS ANGELES LAKERS İLE KARŞILAŞACAK

Milli basketbolcu 'ün forma giydiği , Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı.

NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.

THUNDER VE PISTONS ZİRVEDE YER ALDI

Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

NBA'DE PLAY-OFF VE PLAY-IN EŞLEŞMELERİ

Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak.

NBA'de eşleşmeler şu şekilde:

PLAY-IN

Batı Konferansı:

• Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)
• Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)

Doğu Konferansı:

• Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)
• Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)

NBA'de eşleşmeler belli oldu! İşte play-off ve play-in'de oynanacak maçlar

PLAY-OFF

Batı Konferansı:

• Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
• Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)
• Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)
• San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

• Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
• Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)
• New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)
• Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

