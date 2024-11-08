Neymar 'yüzüğünü taraftar çaldı' haberleri sonrası açıklama yaptı! 

08 Kasım 2024 23:21 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 23:24

Al Hilal forması giyen Neymar'ın yüzüğünün çalındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Asya Şampiyonlar Ligi’nde Esteghlal ile oynanan maçta sahaya çıkarken yüzüğünü kaybettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada geniş yankı bulan iddiaların ardından Neymar'dan açıklama geldi.

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Neymar, Asya Şampiyonlar Ligi’nde Esteghlal ile karşılaştıkları maç sırasında yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayı, sosyal medyada hızla yayıldı.

İddiaya göre, ünlü futbolcu tribündeki taraftarları selamladığı sırada bir kişi Neymar’ın elini sıkıca tutarak parmağındaki yüzüğü aldı.

İDDİALARI YALANLADI!

Hola’da yer alan haberde, Neymar’ın bu iddialara cevap verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu olayın "sahte haber" olduğunu bildirdi.