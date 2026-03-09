Neymar'a müjde: Carlo Ancelotti'den son 2 sınav!

Neymar'ın milli takıma dönüş yolunda iki durak belirdi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos'un sıradaki maçlarına odaklandı.

NEYMAR'A MİLLİ TAKIM MÜJDESİ

Santos'un 10 Mart'taki Mirassol ile 15 Mart'taki Corinthians maçları, Carlo Ancelotti'nin izleme listesine dahil edildi. Esasen ise tecrübeli çalıştırıcı, bu mücadelelerde özellikle Neymar'ı takip edecek ve performansını beğenmesi durumunda da yıldız hücumcuyu uzun bir aradan sonra milli takıma davet edecek.

NEYMAR HALA ZİRVEDE

34 yaşındaki Brezilyalı, 128 maçta attığı 79 golle milli takımda tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.