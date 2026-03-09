Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Neymar'a müjde: Carlo Ancelotti'den son 2 sınav!

Neymar'ın, an itibarıyla Brezilya Milli Takımı yolunda son iki sınavı kaldı. Zira UOL'un haberine göre Carlo Ancelotti, Neymar'ı milli takımın geniş kadrosuna almaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Neymar'a müjde: Carlo Ancelotti'den son 2 sınav!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 21:33

Neymar'ın milli takıma dönüş yolunda iki durak belirdi. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos'un sıradaki maçlarına odaklandı.

Neymar'a müjde: Carlo Ancelotti'den son 2 sınav!

NEYMAR'A MİLLİ TAKIM MÜJDESİ

Santos'un 10 Mart'taki Mirassol ile 15 Mart'taki Corinthians maçları, Carlo Ancelotti'nin izleme listesine dahil edildi. Esasen ise tecrübeli çalıştırıcı, bu mücadelelerde özellikle Neymar'ı takip edecek ve performansını beğenmesi durumunda da yıldız hücumcuyu uzun bir aradan sonra milli takıma davet edecek.

Neymar'a müjde: Carlo Ancelotti'den son 2 sınav!

NEYMAR HALA ZİRVEDE

34 yaşındaki Brezilyalı, 128 maçta attığı 79 golle milli takımda tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR NEDEN BİR ANDA İZLEMEYE ALINDI?
Real Madridli Rodrygo, ciddi bir sakatlık geçirmiş ve milli takımdan çıkarılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester United gündemine Patrice Evra eleştirisi: Eski takım arkadaşları hakkında sert konuştu!
Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.