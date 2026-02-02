Menü Kapat
 Burak Ayaydın

N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde Youssef En-Nesyri sürprizi yaşandı. Karim Benzema ile yolları ayırma noktasına gelen Al Ittihad, N'Golo Kante transferinin önünü açtı ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi istedi.

N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!
Burak Ayaydın
02.02.2026
02.02.2026
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi için geri sayım başladı. Halihazırda Karim Benzema ile ipleri koparan Al Ittihad, Fabrizio Romano'nun haberine göre N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye kolaylık sağlamaktan yana tavır aldı ve Youssef En-Nesyri pazarlıklarına girişti.

N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

N'Golo Kante transferindeki ketum halini bir kenara bırakan Al Ittihad, sarı lacivertli yönetimle orta yolu bulmaktan yana fikir değiştirdi ve Fransız yıldızın ayrılığı için son aşamaya geçildi.

N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!

YOUSSEF EN-NESYRI PAZARLIKLARI

N'Golo Kante sürecine ilave olarak da Youssef En-Nesyri'yi gündeme taşıyan Suudi Arabistan ekibi, sarı lacivertlilerle hızlıca anlaşmak ve Karim Benzema sonrası için kritik süreci tamamlamak istediğini belirtti.

N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN DİĞER GOLCÜSÜ JHON DURAN TAKIMDA KALACAK MI?
Kolombiyalı yıldızın, Zenit'e imza atması bekleniyor.
#Futbol #Spor
#Futbol
#Spor
