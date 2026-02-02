N'Golo Kante transferinde mutlu son: Al Ittihad acil durum planı olarak Fenerbahçe'yle masaya oturdu!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi için geri sayım başladı. Halihazırda Karim Benzema ile ipleri koparan Al Ittihad, Fabrizio Romano'nun haberine göre N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye kolaylık sağlamaktan yana tavır aldı ve Youssef En-Nesyri pazarlıklarına girişti.

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

N'Golo Kante transferindeki ketum halini bir kenara bırakan Al Ittihad, sarı lacivertli yönetimle orta yolu bulmaktan yana fikir değiştirdi ve Fransız yıldızın ayrılığı için son aşamaya geçildi.

YOUSSEF EN-NESYRI PAZARLIKLARI

N'Golo Kante sürecine ilave olarak da Youssef En-Nesyri'yi gündeme taşıyan Suudi Arabistan ekibi, sarı lacivertlilerle hızlıca anlaşmak ve Karim Benzema sonrası için kritik süreci tamamlamak istediğini belirtti.