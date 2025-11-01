Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Udinese ile Atalanta karşılaştı. Ev sahibi ekip, Nicolo Zaniolo'nun 40. dakikada attığı gol ile kritik müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UDINESE'DE NICOLO ZANIOLO'YA ÖVGÜ

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray’dan kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Zaniolo orta sahada gelişiyor ve oyun süresi açısından da istikrar yakalıyor. 2022'de Roma'da forma giydiği dönemden sonra tek bir sezonda bu kadar çok maç oynamadığını unutmamalıyız. Aldığı dakikaları yönetmeliyiz; hala 90 dakika oynamadı ve şu anki gibi üst üste birden fazla maçın olduğu haftaları yönetmek zor. Ondan çok memnunum ve daha da gelişeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

NICOLO ZANIOLO VE UDINESE'YE KALICI TRANSFERİ

Udinse Sportif Direktörü Gökhan İnler; AA’ya verdiği röportajda Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun, performansına bağlı olduğunu söylemişti.