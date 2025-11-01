Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!

Udinese'de resmen Nicolo Zaniolo fırtınası başladı. İtalyan yıldız, üst üste üç hafta boyunca gol attı ve an itibarıyla da takımına 3 puanı getirdi.

Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!
İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Udinese ile Atalanta karşılaştı. Ev sahibi ekip, Nicolo Zaniolo'nun 40. dakikada attığı gol ile kritik müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!

UDINESE'DE NICOLO ZANIOLO'YA ÖVGÜ

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray’dan kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Zaniolo orta sahada gelişiyor ve oyun süresi açısından da istikrar yakalıyor. 2022'de Roma'da forma giydiği dönemden sonra tek bir sezonda bu kadar çok maç oynamadığını unutmamalıyız. Aldığı dakikaları yönetmeliyiz; hala 90 dakika oynamadı ve şu anki gibi üst üste birden fazla maçın olduğu haftaları yönetmek zor. Ondan çok memnunum ve daha da gelişeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!

NICOLO ZANIOLO VE UDINESE'YE KALICI TRANSFERİ

Udinse Sportif Direktörü Gökhan İnler; AA’ya verdiği röportajda Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun, performansına bağlı olduğunu söylemişti.

Nicolo Zaniolo yine gol attı: Udinese 3 puanı aldı!

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO'DA SORUN NEYDİ?
Genç yaşta çıkış yakalayan Nicolo Zaniolo, şöhretle birlikte gelen süreci iyi yönetememişti.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!
Alexander Sörloth resti çekti!
YORUM YAZ
Uyarı
TGRT Haber
