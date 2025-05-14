Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen birçok Avrupa devinin radarında. Kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldızın transfer süreci merak konusu. Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Osimhen ile ilgili aldığı duyumu paylaştı.

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen performansıyla göz dolduruyor. Nijeryalı yıldız için Avrupa’nın birçok dev kulübü harekete geçti.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Nijeryalı golcünün geleceği hala belirsizliğini korurken, Osimhen'i isteyen kulüplerden birisinin de Juventus olduğu iddia ediliyordu. İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan iddialara cevap verdi. Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, "Biz Osimhen ile ilgilenmiyoruz." dedi. Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

NİHAT KAHVECİ’DEN OSIMHEN İDDİASI

Galatasaray Yönetimi'nin uzun süredir dünyaca ünlü oyuncunun bonservisini almak istediği biliniyor. Bu doğrultuda kaynak arayışlarını tamamlayan ve yıldız oyuncu için gerekli olan 75 milyon euro bonservis bedelini hazırlayan yönetimin, Osimhen'in vereceği kararı beklediği öğrenilirken çok konuşulacak bir iddia da eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den geldi.

"OSIMHEN'E EV BAKIYORLAR"

Kahveci aldığı bir duyumu izleyicilerine aktarırken, "İstanbul'da meşhur bir sitede, Galatasaray yöneticileri tarafından Osimhen için üç tane villa bakıldığını duydum."

