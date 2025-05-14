Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen birçok Avrupa devinin radarında. Kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldızın transfer süreci merak konusu. Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Osimhen ile ilgili aldığı duyumu paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 11:06

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen performansıyla göz dolduruyor. Nijeryalı yıldız için Avrupa’nın birçok dev kulübü harekete geçti.

Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Nijeryalı golcünün geleceği hala belirsizliğini korurken, Osimhen'i isteyen kulüplerden birisinin de Juventus olduğu iddia ediliyordu. İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan iddialara cevap verdi. Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, "Biz Osimhen ile ilgilenmiyoruz." dedi. Giuntoli, "Victor Osimhen'i istemiyoruz. Medya, baskı kurmak için böyle haberler yapıyor. Biz ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı

NİHAT KAHVECİ’DEN OSIMHEN İDDİASI

Galatasaray Yönetimi'nin uzun süredir dünyaca ünlü oyuncunun bonservisini almak istediği biliniyor. Bu doğrultuda kaynak arayışlarını tamamlayan ve yıldız oyuncu için gerekli olan 75 milyon euro bonservis bedelini hazırlayan yönetimin, Osimhen'in vereceği kararı beklediği öğrenilirken çok konuşulacak bir iddia da eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den geldi.

Nihat Kahveci Victor Osimhen için aldığı duyumu paylaştı

"OSIMHEN'E EV BAKIYORLAR"

Kahveci aldığı bir duyumu izleyicilerine aktarırken, "İstanbul'da meşhur bir sitede, Galatasaray yöneticileri tarafından Osimhen için üç tane villa bakıldığını duydum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milan Skriniar transferinde sürpriz engel! Fenerbahçe yönetimi kararsız kaldı
Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Berke Özer imzayı attı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.