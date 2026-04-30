Noa Lang ve Sacha Boey ile sözleşme imzalanacak mı? 45 milyonluk operasyonda son karar verildi!

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti gelecek sezonun kadro mühendisliği için düğmeye bastı. Devre arasında takıma dahil olan ancak beklenen istikrarı yakalayamayan isimlerle vedalaşılacak.
Bu listenin başında ise yüksek opsiyonları ve performans grafiklerindeki düşüşle dikkat çeken Noa Lang ile Sacha Boey yer alıyor.
Napoli’den 30 milyon euroluk dev bir satın alma opsiyonuyla kiralanan Hollandalı yıldız Noa Lang, İtalya yolcusu. Sarı-kırmızılı forma altında inişli çıkışlı bir grafik çizen Lang, özellikle Liverpool mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü eski formunu yakalayamadı. Son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybeden ve fiziksel olarak geriye düşen 26 yaşındaki futbolcu için yönetim, astronomik bonservis bedelini ödememe kararı aldı.
Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve ara transferde Bayern Münih’ten kiralık olarak geri dönen Sacha Boey cephesinde de durum farklı değil. Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu, maliyet-performans dengesi gözetilerek kullanılmayacak. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Boey, bonservisini elinde bulunduran Alman devi Bayern Münih’e geri dönecek.