Nordin Amrabat Hull City ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 21:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:56
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat ile anlaşmaya vardı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Yunan kulübü AEK'dan ayrılan Faslı kanat futbolcusu Nordin Amrabat ile sözleşme imzaladı.
Hull Daily Mail'in yaptığı habere göre, Hull City, AEK'dan ayrılarak serbest statüde bulunan 37 yaşındaki kanat futbolcu ile anlaşma sağladığı ve kısa bir süre sonra anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.
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Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formalarını terleten Nordin Amrabat, Anadolu kulübüyle 40 maçta 7 gol atarken İstanbul ekibinde ise çıktığı 56 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.
Kaynak: tgrthaber.com