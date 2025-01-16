Nordin Amrabat Hull City ile sözleşme imzaladı!

16 Ocak 2025 21:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:56

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat ile anlaşmaya vardı.