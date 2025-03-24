Novak Djokovic Rafael Nadal’ı geride bıraktı: Yeni rekor!

Tenisin efsane isimlerinden Novak Djokovic yine bir ilki yaşattı. ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında bir galibiyet daha alan Novak Djokovic, an itibarıyla Rafael Nadal’ı da geride bıraktı.

ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında yeni rekor Novak Djokovic'in oldu. Camilo Ugo Carabelli'yi mağlup eden Djokovic, Rafael Nadal'ın 410 galibiyetlik serisini geçti ve yeni rekorun sahibi oldu.

NOVAK DJOKOVIC RAFAEL NADAL'IN REKORUNU KIRDI

37 yaşındaki Sırp sporcu, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı. İspanyol raket Nadal; 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.