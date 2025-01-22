Nuri Şahin için Bologna yenilgisi pahalıya patladı! Borussia Dortmund kapıyı gösterdi

22 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:21

Borussia Dortmund'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna yenilgisi sonrası Nuri Şahin için flaş bir karar aldı. Nuri Şahin'in görevine son verme kararı alındı.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bologna​'ya 2-1 yenilen Borussia Dortmund​'da yönetim, teknik direktör Nuri Şahin​ ile ilgili bir karar alındı.

Bologna mağlubiyetinin ardından Borussia Dortmund yönetimi, Nuri Şahin'in görevine son verme kararı aldı. Sportif Direktör Sebastian Kehl tarafından Nuri Şahin'e iletildiği ifade edildi.

ART ARDA DÖRDÜNCÜ MAĞLUBİYET

Bologna karşısında alınan yenilgi, Alman​ temsilcisinin art arda dördüncü mağlubiyeti oldu.

Şampiyonlar Ligi​'nde bir maç fazlasıyla 13. sırada yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'da ise son 7 maçta yalnızca bir galibiyet alarak 10. sırada bulunuyor.

"İNANCIMIZI KAYBETTİK!"

Kararla ilgili kulüp resmi sitesine açıklamada bulunan Sportif Direktör Lars Ricken şu ifadeleri kullandı:

"Nuri Şahin'e ve çalışmalarına çok değer veriyoruz. Kendisiyle uzun vadeli bir işbirliği umuyor, sportif anlamda bir dönüşüm gerçekleştirebileceğimizi ümit ediyorduk. Üst üste dört yenilgi almamız, son dokuz maçta yalnızca bir galibiyet almamız, ve şu anda Bundesliga puan tablosunda 10. sırada yer almamızın ardından sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. Bu kararı almak beni kişisel olarak üzüyor ancak dün akşamdan sonra bu kaçınılmazdı.