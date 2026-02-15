Nuri Şahin'den Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında çarpıcı tespit!

Başakşehir'de Nuri Şahin'den maç analizi geldi. Takım olarak seviye yükseltmek istediklerini anlatan Şahin, süreci detaylandırdı.

NURİ ŞAHİN'DEN BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ SONRASINDA ÇARPICI TESPİT

"Maç yeni bitti ama en kötü 1 puan almalıydık. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, 2-2. Maçı koparamadık. İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun. Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm."