Oğuz Aydın Fenerbahçe formasıyla ilki başardı! Tarihe geçti

23 Kasım 2024 18:30 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 18:41

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Alanyaspor'dan trasnfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, 26 dakikada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Maçın sonrasına doğru da Szymanski'nin attığı golün asistini yapan Aydın, bir ilki de başarmış oldu.

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Milli aranın ardından Süper Lig​'in 13. haftasında Fenerbahçe​, Bellona Kayserispor​ ile kozlarını paylaştı. Teknik direktör Jose Mourinho​, Net Global Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'de üç farklı isme şans verdi. Sarı-lacivertli ekipte Fransız futbolcu Saint-Maximin, yaşadığı ağrılar nedeniyle kadroya dahil edilmezken, yaz transfer döneminde Alanyaspor’dan gelen Oğuz Aydın​ forma giydi.

Oğuz Aydın, sezon başında katıldığı Fenerbahçe’de Süper Lig’de ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Genç futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı bu ilk Süper Lig karşılaşmasında 26 dakika içerisinde iki gol kaydetti. Maçın son anlarında bir de asist yapan Oğuz, sahada etkili bir performans sergiledi.

OĞUZ AYDIN FENERBAHÇE FORMASIYLA İLKE İMZA ATTI!

15. ve 26. dakikalarda attığı gollerle takımının farkı açmasını sağlayan oyuncu, bir ilke de imza atmış oldu.

Oğuz Aydın, 2007/2008 sezonundan bu zamana kadar Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başardı.

Milli maç arasında Rus takımı Zenit ile oynanan hazırlık maçında süre alan Oğuz Aydın, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 mücadelede süre almıştı.

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI!

Oğuz Aydın'ın öne çıktığı mücadelede Fenerbahçe​, Kayserispor​ deplasmanından galibiyetle ayrılan taraf oldu. Zirve yarışında puan kaybetmeyen Fenerbahçe rakibini 6-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Tadic, Oğuz Aydın (2), En Nesyri, Kostic, Szymanski kaydetti. Kayserispor'un gollerini de Djiku kendi kalesine ve Kolovetsios kaydetti.