Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası ateş püskürdü! Bir daha kadroda yer bulamayacak:

Galatasaray son haftalarda oldukça formdan düştü. Kasımpaşa maçındaki puan kaybı hem taraftarın hem de kulübün sinirlerini iyice gerdi. Tepkilerin odağında Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu Carlos Cuesta'ya adeta ateş püskürdü.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

CUESTA GALATASARAY'I YAKTI

Taraftarların transferine sıcak bakmadığı ve yoğun eleştirilerde bulunduğu Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, penaltıya sebebiyet vererek Kasımpaşa’nın skoru 3-3’e getirmesine neden oldu.



OKAN BURUK TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARDI

Okan Buruk, maç sonu ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Carlos Cuesta'ya büyük tepki gösterdi. Maçtan sonra takım otobüsüne binmeyen ve VIP araçla gönderilen Cuesta'nın Okan Buruk tarafından tamamen gözden çıkarıldı bildirildi.

"SENİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Cuesta'ya "Nasıl böyle bir hata yaparsın seni görmek istemiyorum" ifadeleri kullandığı iddia edilen Buruk'un kalan haftalarda oyuncuya şans vermeyeceği kaydedildi.