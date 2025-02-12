Okan Buruk, Mertens'in penaltısını akladı: Oyuncu bazen faulü alır, kararı hakem verecek!

TRİO EKİBİ MERTENS'İN POZİSYONUNA NE DEDİ?

"11. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararı doğru mu?" sorusuna beIN Sports'un Trio ekibi cevap verdi. Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır sübjektiftir ve Türkiye ikiye bölünür. Dersiniz ki burada müdahale yeterliydi, yetersizdi vesaire vesaire… Bu izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Neden? Kale arkasından çekiminden gidelim. Semih top için ayağını yere koydu. Ekstra olarak genişletmedi. Topu kurtardı Mertens. Ayağının burnunu ucunu sürtecek, takacak ve hakemi aldatacak. Şimdi hakem buna penaltı çaldı. Video hakem incelemesi... Kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararının yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve penaltı yanılsaması yaşadığı bu pozisyon, bir aldatma ise burada hakemi monitöre davet edersiniz ve bu penaltının iptali ve Mertens'in de sarı kartla cezalandırılması gerekir. Bahattin Duran: Yani şimdi bu kadar açık benim için bir aldatma bu çünkü Mertens götürüyor ayağını. Evet ayağını uzattı ama anladı Semih, ayağını yere koydu. Bileğini büküp gitti ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Adana Demirspor'un oyuna endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Deniz Çoban: Sahada esas olan hakemdir. Kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Burada da hakem verse iş bitecek. Vermedi iş VAR'a kaldı. Orası daha vahim tabii. Bu kadar açık bir aldatma.