Okan Buruk ve Fatih Tekke'den maç öncesinde açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, teknik adamlardan da maç öncesi açıklamalar yapıldı. An itibarıyla ise zor bir maç bekleyen Fatih Tekke ve Okan Buruk, hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK'TAN PUAN DETAYI

Fenerbahçe ile olan puan farkı hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Yükselen bir formumuz var ama bunun için de son haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlıklara yol açabilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Trabzonspor'un rotasyon yapmasına değinen deneyimli teknik adam, "Rakibimizin rotasyon yaptığını görüyoruz. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı olmamız gerekir. Yükselen performansımızı umarım daha da yukarı çekeriz." sözlerini sarf etti. Son olarak da şampiyonluğa değinen başarılı hoca, "Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için bugün çaba sarf edeceğiz." dedi.

FATİH TEKKE'DEN FİNAL VURGUSU

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitme ihtimalini vurgulayan Fatih Tekke, "İyi hazırlandık. Neticesinde evimizde oynuyoruz. Rakibimiz geçen seneden bu yana 3 kez yenilmiş bir takım, Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadro. Biz de puansal olarak, dönem dönem istediğimiz oyunlar oynadık. Top rakipteyken daha iyi oynayabileceğini düşüneceğimiz bir takım; 60'a kadar istediğimiz gibi giderse yedek kulübesinde bekleyen oyuncularımı oynatmak istiyorum. Avrupa'ya gitme şansımız var. Çok zor bir dönemden geçen Trabzonspor, normalleşmeyi sağladı çok şükür. Final maçını kazanırsak büyük iş görmüş olacağız. Transferlerimizde de önemli etken olacak. Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli." açıklamalarını yaptı.