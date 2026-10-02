Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 6. haftada oynanan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görmesinin ardından "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkedilmişti.

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderilmişti.

BURUK'A 1, UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası vermişti.

Lesley Ugochukwu da "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası almıştı.

TAHKİM KURULU CEZALARI ONADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun PFDK'nin verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

Kurul, ligin 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.