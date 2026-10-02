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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:09

Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men cezası vermişti. Okan Buruk'un PFDK'nin verdiği cezaya yaptığı itirazı inceleyen TFF Tahkim Kurulu, Buruk'un 1 maçlık cezasını onadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:09

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'ın teknik direktörü , 6. haftada oynanan -Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görmesinin ardından "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkedilmişti.

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderilmişti.

Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

BURUK'A 1, UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası vermişti.

Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Lesley Ugochukwu da "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası almıştı.

Okan Buruk'a verilen 1 maç cezayla ilgili yeni gelişme! TFF Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

TAHKİM KURULU CEZALARI ONADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Okan Buruk ile Ugochukwu'nun PFDK'nin verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

Kurul, ligin 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

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#galatasaray
#okan buruk
#trabzonspor
#Futbol
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#tahkim kurulu
#Spor
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