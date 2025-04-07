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 | Suat Vilgen

Okan Buruk’tan çarpıcı Mourinho çıkışı: “Buna çok tahrik oldu muhtemelen”

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Mourinho ile yaşadığı gerginliğe dair ilk kez konuştu. Maç sonu hakemlerle kurduğu diyaloğu aktaran Buruk "Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen" ifadelerini kullandı. Buruk Mourinho burnunu sıktığında neden yere düştüğünü de açıkladı.

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Okan Buruk’tan çarpıcı Mourinho çıkışı: “Buna çok tahrik oldu muhtemelen”
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 14:08

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından yaşanan gerginlikle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Buruk, maç sonu Mourinho’yla yaşadığı diyaloğa dair detay verirken, meslektaşını sinirlendiren şeyin ne olduğuna dair tahminini paylaştı.

HAKEMLERİ TEBRİK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ekol TV’ye açıklamalarda bulunan Buruk, derbinin ardından hakemlere Türkçe ve İngilizce olarak "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini belirterek, “Hakemle Mourinho’nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'Çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’tan çarpıcı Mourinho çıkışı: “Buna çok tahrik oldu muhtemelen”

"ONU DİNLEMEYİN DEMEDİM"

Buruk, Mourinho cephesinden gündeme gelen iddialara da açıklık getirdi. “'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin) demediğini” vurgulayan Galatasaray teknik direktörü, “Sadece Türkçe ve İngilizce 'Çok iyi maç yönettiniz' dedim” şeklinde konuştu.

“NASIL SEVİNECEĞİMİ KİMSEYE SORACAK DEĞİLİM”

Derbi sonrası sevinç görüntülerinin provoke etme amacı taşıdığı yönündeki yorumlara da değinen Okan Buruk, “Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim” sözleriyle yanıt verdi.

Okan Buruk’tan çarpıcı Mourinho çıkışı: “Buna çok tahrik oldu muhtemelen”
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“CANIM YANDIĞI İÇİN DÜŞTÜM”

Yaşanan tansiyonun tek taraflı olmadığını dile getiren Buruk, “Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti” dedi. Mourinho’nun fiziki müdahalesi sonrası yere düşmesiyle ilgili de konuşan Buruk, durumu şu sözlerle anlattı: “Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı.”

Okan Buruk’tan çarpıcı Mourinho çıkışı: “Buna çok tahrik oldu muhtemelen”
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“ÇIKIP ÖZÜR DİLEYECEKLERİNE...”

Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Okan Buruk, “Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum” sözleriyle duruma sert karşılık verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ NASIL?
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 15 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
ETİKETLER
#okan buruk
#jose mourinho
#derbi
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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