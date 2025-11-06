Okan Buruk'tan Galatasaray için kritik hedef: "Hep hayal ediyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Galatasaray karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti sonrasında Okan Buruk, takımı adına önemli noktaların altını çizdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AJAX ZAFERİ SONRASINDA ÇARPICI HEDEF

"Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9. sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool karşılaşmasıyla birlikte oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra gidişatın değişeceğini biliyorduk. Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olma da zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim."