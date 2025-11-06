Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Galatasaray için kritik hedef: "Hep hayal ediyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Hollanda'daki galibiyet ile birlikte Galatasaray adına kritik bir hedef koydu.

KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 01:44

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Galatasaray karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti sonrasında Okan Buruk, takımı adına önemli noktaların altını çizdi.

Okan Buruk'tan Galatasaray için kritik hedef: "Hep hayal ediyoruz"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AJAX ZAFERİ SONRASINDA ÇARPICI HEDEF

"Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9. sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool karşılaşmasıyla birlikte oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra gidişatın değişeceğini biliyorduk. Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olma da zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim."

Okan Buruk'tan Galatasaray için kritik hedef: "Hep hayal ediyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KENDİ SAHASINDA EN SON KİMİ YENMİŞTİ?
Temsilcimiz, Bodo/Glimt karşısında üstün bir oyunla zafere ulaşmıştı.
#Spor
#Spor
#Spor
