Galatasaray'ın Ajax zaferine Önder Özen'den net yorum: Skorun olması gereken halini söyledi!

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, üstün bir oyunla birlikte 3-0 galip geldi. Dev maçın ardından konuşan Önder Özen, Galatasaray'ın iyi yaptığı işlere değindi ve bir de skor mesajı verdi.

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY'IN AJAX ZAFERİ İÇİN SKOR YORUMU!

"Galatasaray bugün ezerek kazandı. İlk 30 dakika Ajax, tamamen kapanmıştı. Ardından ise dönen topları kazanarak, Galatasaray üstünlüğü aldı ve stadyumdaki havayı düşürdü. İlk yarım saatte iki net pozisyon var. Victor Osimhen'in bireysel çabasını da gördük. İlk bölümde Lemina ve Sane yıldızlaştı. Ardından ise çok iyi bir Sane ortasında, Osimhen kafayla golü attı. Daha sonra penaltılar. Bazı vuruşlar ve direkten dönen top da var. Galatasaray 5-6 yapabilirdi aslında! Osimhen de 3-0 sonrasında yine pozisyona girdi. Üstelik 90 dakikada sadece bir gol pozisyonu verdik. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapmak bambaşka bir iş. Amsterdam'da bunu yapmak, tam olarak ezmek demek! Galatasaray ezerek 3-0 kazandı. Kusursuza yakın bir futbol oynadı. Günün kahramanı Victor Osimhen, ağırlığını çok fazla koydu."