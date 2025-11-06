Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Ajax zaferine Önder Özen'den net yorum: Skorun olması gereken halini söyledi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı farklı geçti. Galatasaray'ın Ajax karşısındaki zaferini NEO Spor'un YouTube kanalında yorumlayan Önder Özen, skorun 6-0 olabileceğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın Ajax zaferine Önder Özen'den net yorum: Skorun olması gereken halini söyledi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 01:17
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 01:19

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, üstün bir oyunla birlikte 3-0 galip geldi. Dev maçın ardından konuşan Önder Özen, Galatasaray'ın iyi yaptığı işlere değindi ve bir de skor mesajı verdi.

Galatasaray'ın Ajax zaferine Önder Özen'den net yorum: Skorun olması gereken halini söyledi!

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY'IN AJAX ZAFERİ İÇİN SKOR YORUMU!

"Galatasaray bugün ezerek kazandı. İlk 30 dakika Ajax, tamamen kapanmıştı. Ardından ise dönen topları kazanarak, Galatasaray üstünlüğü aldı ve stadyumdaki havayı düşürdü. İlk yarım saatte iki net pozisyon var. Victor Osimhen'in bireysel çabasını da gördük. İlk bölümde Lemina ve Sane yıldızlaştı. Ardından ise çok iyi bir Sane ortasında, Osimhen kafayla golü attı. Daha sonra penaltılar. Bazı vuruşlar ve direkten dönen top da var. Galatasaray 5-6 yapabilirdi aslında! Osimhen de 3-0 sonrasında yine pozisyona girdi. Üstelik 90 dakikada sadece bir gol pozisyonu verdik. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapmak bambaşka bir iş. Amsterdam'da bunu yapmak, tam olarak ezmek demek! Galatasaray ezerek 3-0 kazandı. Kusursuza yakın bir futbol oynadı. Günün kahramanı Victor Osimhen, ağırlığını çok fazla koydu."

Galatasaray'ın Ajax zaferine Önder Özen'den net yorum: Skorun olması gereken halini söyledi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA GOLLER KİMDEN GELDİ?
Temsilcimiz; Ajax'ı 3-0 ile geçerken, tüm golleri Victor Osimhen attı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berke Özer transferi: Premier Lig devinden büyük sürpriz!
Edin Dzeko geri dönüyor: Süper Lig'de farklı hamle!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.