Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Esasen ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Wilfried Singo; takım olmanın önemine dikkat çekti.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!
'nde , deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Sarı kırmızılı takımın yıldız isimleri, tarihi zafer sonrasında düşüncelerini paylaştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!

VICTOR OSIMHEN'DEN AJAX'A DAİR TESPİT!

"Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan dolayı mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle en iyisini yapmak için mücadele edeceğim."

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN TARAFTAR DETAYI

"Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler. Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder."

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!

WILFRIED SINGO'DAN VICTOR OSIMHEN'E ÖVGÜ

"Sakatlık sürecim çok başarılı geçti. Sağlık ekibi yoğun ilgi gösterdi. Bugün takım olarak da burada iyi bir performans gösterdik ve istediğimizi aldık. Burada kazanmak önemli ve kıymetli. çok büyük golcü. Onla oynamaktan çok mutluyum."

