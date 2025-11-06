Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ajax deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Sarı kırmızılı takımın yıldız isimleri, tarihi zafer sonrasında düşüncelerini paylaştı.

VICTOR OSIMHEN'DEN AJAX'A DAİR TESPİT!

"Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan dolayı mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle en iyisini yapmak için mücadele edeceğim."

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN TARAFTAR DETAYI

"Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler. Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder."

WILFRIED SINGO'DAN VICTOR OSIMHEN'E ÖVGÜ

"Sakatlık sürecim çok başarılı geçti. Sağlık ekibi yoğun ilgi gösterdi. Bugün takım olarak da burada iyi bir performans gösterdik ve istediğimizi aldık. Burada kazanmak önemli ve kıymetli. Osimhen çok büyük golcü. Onla oynamaktan çok mutluyum."