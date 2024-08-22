Okan Buruk'tan kardeş ülke tepkisi: Rövanşı da Azeri hakem yönetsin

22 Ağustos 2024 02:07 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 02:12

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada Filip Ugrinic penaltıdan kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın golleri ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gol oldu.

Müsabakanın ardından cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu tür maçlar zordur. Rakibin bu sezonki performansı farklı düşündürebilir ama maça istekli başlayacaklarını biliyorduk. Müsabaka golle başladı. İlk yarıda rakip kalede tehlikeler yaratmaya çalıştık. Barış'ın pozisyonları vardı. İlk yarının sonunda ikinci golü yedik. Daha güçlü bir oyun ortaya koyabilirdik. İkinci yarıya iyi başlayamasak da 2-1'i yakaladıktan sonra iyi oynadık. Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İki golden fazlasını da atabilirdik ama şanssız bir gol yedik." diye konuştu.

KARDEŞ ÜLKE İSYANI

Maçın Alman hakemi Daniel Siebert'in yönetimini eleştiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunculardan topa atlamalarını, bir ayaklarını kaldırmalarını ve iki kolunun kapalı olmasını istiyoruz. Bu çok zor bir şey. Fizik kurallarına aykırı. Hakem buna penaltı verdi. Buna saygı duymak gerek. Bence Abdülkerim'e verilen ilk sarı kart yanlıştı. Maçın başında iki takıma da gereksiz sarı kartlar gösterildi. Maç çok durdu. Hakemin sarı kartı yazması bile 1 dakika sürüyordu. Dalgın, düşünceli ve oyunu yönetemeyen bir hakem gördüm. İsviçre'nin Alman kantonundayız. Rakibimiz Almanca konuşuyor ve maçı bir Alman hakem yönetiyor. Eskiden bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşamış bir hakem. Biz de ikinci maça Azerbaycanlı hakem bekleriz. Türkçe konuşan Azerbaycanlı hakem bizim maçı yönetirse seviniriz."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunma hatalarına dikkati çekerek, "Savunma anlamında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz pozisyonlar ve yediğimiz gollerden bu belli. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu 1-2 kişinin hatası değil. Takım savunmasında hatalar oluyor. İstediğimiz seviyeye gelemedik. Defans oyuncularımızın daha çabuk forma girmesi gerek. Geçen sezon bu dönemde benzer sıkıntıları yaşamıştık. İkinci maçta bu hataları yapmamamız gerekiyor. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Onu ikinci maça yetiştirmeye çalışacağız. Kaan Ayhan'ın da dönmesiyle opsiyonlarımız çoğalacak." değerlendirmesinde bulundu.

MUSLERA'NIN DURUMU

Okan Buruk, ilk yarının sonunda sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın rövanş maçında oynamasını beklediğini söyledi.

Muslera'da sinir sıkışması olduğunu aktaran Buruk, "Muslera ile konuştum. Bir darbeden dolayı sinir sıkışması olduğunu söyledi. Önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonraki maça bizimle olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"İKİNCİ MAÇ İÇİN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Okan Buruk, rövanş maçında takımına güvendiğini söyledi.

Buruk, "Saha kenarında olmayacağım ama tribünde taraftarımızla olacağım. Büyük bir atmosfer yaratacağız. Oyun olarak daha iyisini yapacağız. Tabii ki saha kenarında olmak isterdim. Yukarıdan iletişim kurmak zor. Ancak bunu bahane edemeyiz. İkinci maç için oyuncularıma ve ekibime güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.