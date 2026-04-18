Okan Buruk'tan Osimhen'in kadroda olmamasıyla ilgili açıklama! Fenerbahçe maçını işaret etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik maçta deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli olurken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in kadroda olmamasıyla ilgili konuştu. Osimhen'in bu hafta kadroda olmasını uygun görmediklerini belirten Buruk, "Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

HABERİN ÖZETİ

Okan Buruk'tan Osimhen'in kadroda olmamasıyla ilgili açıklama! Fenerbahçe maçını işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenini ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış ve Icardi olarak açıklandı.
Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.
Okan Buruk, Osimhen'in antrenman sonrası yaşadığı yorgunluk nedeniyle bu hafta kadroda yer almadığını belirtti ve bir sonraki kupa maçında oynayabileceğini söyledi.
Buruk, Fenerbahçe maçında Osimhen'in oynayabilecek durumda olacağını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve her maçın şampiyonluk maçı olduğunu vurguladı.
Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılıların ilk 11'i de belli oldu. Galatasaray maça; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış ve Icardi 11'i ile başlayacak.

OSIMHEN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır sakatlığı sebebiyle takımda yer alamayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta içi yapılan bazı antrenmanlarda takımla birlikte çalışmıştı. Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan ve Ankara'ya götürülen Osimhen, maç kadrosunda ise yer almadı.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in kadroda yer almamasıyla ilgili konuştu. Okan Buruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz."

"Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum."

"Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."

"Günay burada takımla birlikte, sakatlığı var. Sahaya beraber çıktılar. Soyunma odasında kalanlar destek verecek. Galatasaray ne kadar takım olursa, birlikteliği gösterirse performansı artırıyor. Kazanmaya odaklandık. Bunu antrenmanlarda gösterdiler. Taraftarımız destek verdi. Antrenmanı açtık. Her sene bunu yapıyoruz. Bu hafta güzel bir şekilde beraber olduk. Bu da pozitif olarak oyuncuları etkiledi. Amacımız kazanıp 4 maçta da şampiyonluğa bir an önce ulaşabilmek."

