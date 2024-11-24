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Okay Yokuşlu'dan kötü haber! Kulüp açıkladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:44
Okay Yokuşlu&#039;dan kötü haber! Kulüp açıkladı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sakatlandığını açıkladı. Bordo mavililer, ön libero futbolcu hakkında resmi sitede paylaşım yaptı.

Trabzonspor​, milli futbolcu Okay Yokuşlu​'nun sakatlandığını açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi için milli takıma katılan Okay Yokuşlu, maçların ardından kulüpte sağlık testinden geçti. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncunun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

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Trabzonspor'un resmi sitesinde yayınladığı paylaşımda, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Okay Yokuşlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır' dedi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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