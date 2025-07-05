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 | Murat Makas

Ole Gunnar Solskjaer'den Arda Turan sözleri

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampından açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarında hırslı olduklarını söyleyen Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda olası Shakhtar Donetsk eşleşmesine değinerek Arda Turan ile ilgili konuştu.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Arda Turan sözleri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 12:31

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Avusturya kampına gitti. Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezondan umutlu olduğunu ve başarılı geçecek bir yılın temellerinin Avusturya kampında atılacağını söyledi.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, Avusturya'da dün başlayan kampta ikinci etap çalışmaları için sabırsızlandığını dile getirdi.

Ole Gunnar Solskjaer'den Arda Turan sözleri

''HERKESTE HIRS VAR''

Takımdaki her oyuncunun hırslı olduğunu anlatan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon ortasında geldiğiniz zaman işler biraz daha zor olur. Takım sizin değildir ama sezon başında kampa başladığınız zaman takım sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettikleriniz, sizin prensipleriniz, sizin mantaliteniz devreye girer. Oyunculara baktığımda herkesin gözünde, vücudunda, ruhunda o enerjiyi ve hırsı görebiliyorum. Herkeste hırs var. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı, çok iyi durumda. İyi ve ilginç oyuncular transfer ediyoruz. Kiralıktan dönen oyuncuları da görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra yeni transferler ve takımda yer alan oyuncuların birbirine uyumu için çalıştıklarını aktaran tecrübeli teknik direktör, "Aldığımız oyunculardan, kiralıktan dönen oyunculardan dolayı çok mutluyum ve umutluyum. Takıma oyuncuları kazandırma sürecindeyiz. Sıkı çalışacağız. Başarılı geçecek bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN SÖZLERİ

Ole Gunnar Solskjaer, 2. ön eleme turunda olası eşleşmesine dair bir soru üzerine, "Mücadeleci bir maç olacak. Bir meydan okuma olacak. 'ı tanıyoruz. Zor bir maç olacak. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Tabii ki Shakhtar maçına hazır olacağız ama burada amacımız bütün sezonun hazırlığını yapmak olacak. Taraftarlarımız da burada takımı destekliyorlar. Bu sezon da hepsinin inancı tam olmalı. Her yeni sezon yeni bir başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#shakhtar donetsk
#Avusturya Kampı
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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