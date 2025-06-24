Olympique Lyon küme düştü: Fransa'da kritik karar!

Fransa'da Olympique Lyon için sansasyonel bir karar çıktı. Mali süreçleri uzun zamandır tartışılan Olympique Lyon, sezonu 6. sırada bitirmesine rağmen Ligue 1'den küme düşürüldü.

FRANSA'DA LYON KARARI

Ulusal Mali Denetim Kurulu, Olympique Lyon için nihai kararı duyurdu ve mavi beyazlıları alt lige gönderdi. Esasen ise Lyon'un, karara itiraz etmesi ve hukuki süreç başlatması bekleniyor.

LYON İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Mali tabloyu dengelemek için birkaç futbolcusunun transferine izin veren Olympique Lyon'un, bundan sonraki süreçte kadro kalitesini nasıl koruyacağı ayrıca merak konusu oldu.