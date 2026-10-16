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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:31

Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün Hoffenheim karşılaşmasındaki sakatlığıyla ilgili merak edilen son durum netleşti. Yıldız futbolcunun Trabzonspor derbisinde forma giyip giymeyeceği açıklandı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:31

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen 'ta, kritik fikstür öncesi taraftarların yüreğini ağzına getiren sakatlığıyla ilgili müjdeli haber geldi.

Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı

'ndeki zorlu mücadelesinde yaşadığı sorun nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan milli futbolcunun sağlık durumu hakkında kulüpten resmi bir bilgilendirme yapıldı.

Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı

BİLEĞİNDE DARBEYE BAĞLI MORARMA TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün sağlık heyetinden edinilen bilgilere göre, tecrübeli orta sahanın maç sırasında aldığı darbe neticesinde bileğinde darbeye bağlı bir morarma ve hassasiyet oluştuğu bildirildi. Oyuncunun oyundan alınmasının tamamen tedbir amaçlı olduğu ve risk edilmek istenmediği vurgulandı.

Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı

TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYECEK

Teknik heyeti ve siyah-beyazlı taraftarları rahatlatan en önemli detay ise Orkun'un sahalara dönüş süresi oldu. Yapılan son kontrollerin ardından yıldız oyuncunun durumunun ciddiyet arz etmediği ve Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak dev maçında sahada olacağı netleşti. Milli oyuncunun tedavi sürecine hızla başlandığı ve kısa süre içinde takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi.

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#Beşiktaş
#trabzonspor
#orkun kökçü
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#hoffenheim
#Spor
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