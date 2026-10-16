Orkun Kökçü Trabzonspor maçında oynayacak mı? Beşiktaş son durumu açıkladı

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş'ta, kritik fikstür öncesi taraftarların yüreğini ağzına getiren Orkun Kökçü sakatlığıyla ilgili müjdeli haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Hoffenheim mücadelesinde yaşadığı sorun nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan milli futbolcunun sağlık durumu hakkında kulüpten resmi bir bilgilendirme yapıldı.

BİLEĞİNDE DARBEYE BAĞLI MORARMA TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün sağlık heyetinden edinilen bilgilere göre, tecrübeli orta sahanın maç sırasında aldığı darbe neticesinde bileğinde darbeye bağlı bir morarma ve hassasiyet oluştuğu bildirildi. Oyuncunun oyundan alınmasının tamamen tedbir amaçlı olduğu ve risk edilmek istenmediği vurgulandı.

TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYECEK

Teknik heyeti ve siyah-beyazlı taraftarları rahatlatan en önemli detay ise Orkun'un sahalara dönüş süresi oldu. Yapılan son kontrollerin ardından yıldız oyuncunun durumunun ciddiyet arz etmediği ve Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak dev Trabzonspor maçında sahada olacağı netleşti. Milli oyuncunun tedavi sürecine hızla başlandığı ve kısa süre içinde takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi.