Orta Doğu'daki savaş Formula 1'i vurdu: 2 ülkedeki yarış iptal edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortaklaşa saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş, dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'i de vurdu.
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.
Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.
Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Park'ın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından devralınmasının ardından Formula 1'in 2027 yılında yarış takviminde olacağı iddia edilmişti.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2026 yılı için ise Motosport'a yaptığı açıklamada, "F1 ve FIA yönetimiyle yoğun görüşmeler yürüttük. 2026 takvimi zaten açıklandı. Ancak çeşitli nedenlerle bir yarışın yapılamaması durumunda Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İran, kendisine yönelik saldırılara misilleme olarak ABD'nin Orta Doğu'daki bütün üslerini İHA ve balistik füzelerle hedef almaya devam ediyor. O ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Bahreyn de bulunuyor.