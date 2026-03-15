Orta Doğu'daki savaş Formula 1'i vurdu: 2 ülkedeki yarış iptal edildi

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yarış takviminde düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan ve Bahreyn'de nisan ayında yapılması planlanan yarışlar iptal edildi.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 02:06
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 02:14

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortaklaşa saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş, dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'i de vurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a ortaklaşa saldırısı sonrasında Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri iptal edildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki durumu gerginleştirdi.
Bu durum nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışları güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
İptal edilen yarışlar Nisan ayında yapılmayacak ve F2, F3 ile F1 Akademi yarışları da bu durumdan etkilenecek.
Alternatifler değerlendirilmiş olsa da Nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı, 2026 takviminde bir yarışın yapılamaması durumunda Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapabileceklerini belirtmişti.
İran, kendisine yönelik saldırılara misilleme olarak ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini İHA ve balistik füzelerle hedef almaya devam ediyor.
2 ÜLKEDEKİ F1 YARIŞI İPTAL EDİLDİ

Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.

Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE YARIŞ TAKVİMİNE EKLENECEK Mİ?

İstanbul Park'ın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından devralınmasının ardından Formula 1'in 2027 yılında yarış takviminde olacağı iddia edilmişti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2026 yılı için ise Motosport'a yaptığı açıklamada, "F1 ve FIA yönetimiyle yoğun görüşmeler yürüttük. 2026 takvimi zaten açıklandı. Ancak çeşitli nedenlerle bir yarışın yapılamaması durumunda Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN FÜZE YAĞDIRIYOR

Öte yandan İran, kendisine yönelik saldırılara misilleme olarak ABD'nin Orta Doğu'daki bütün üslerini İHA ve balistik füzelerle hedef almaya devam ediyor. O ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Bahreyn de bulunuyor.

