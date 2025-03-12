Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

Osayi-Samuel'den yeni sözleşme açıklaması! Yönetime mesaj verdi

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Rangers karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, sözleşme konusuna da değinerek geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osayi-Samuel'den yeni sözleşme açıklaması! Yönetime mesaj verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 21:46

Fenerbahçe’nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ile oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen deneyimli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi-Samuel’in, kulüp yönetiminin sunduğu son kontrat teklifini kabul etmediği ifade edildi. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı oyuncunun, yeni sezonda farklı bir kulübe transfer olabileceği iddia edilmişti.

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti

"SEZON SONU BAKACAĞIZ"

Rangers maçı öncesinde sözleşmesiyle ilgili konuşan Bright Osayi-Samuel şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız"

Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti - 2. Resim

BU SEZON 29 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, 18 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Rangers Fenerbahçe maçının detayları araştırılıyor
Casemiro ile anlaşma tamam! Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın yerine dünya yıldızı transferi gerçekleşiyor
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.