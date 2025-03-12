Osayi-Samuel'den yeni sözleşme açıklaması! Yönetime mesaj verdi

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Rangers karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, sözleşme konusuna da değinerek geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ile oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen deneyimli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi-Samuel’in, kulüp yönetiminin sunduğu son kontrat teklifini kabul etmediği ifade edildi. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı oyuncunun, yeni sezonda farklı bir kulübe transfer olabileceği iddia edilmişti.

"SEZON SONU BAKACAĞIZ"

Rangers maçı öncesinde sözleşmesiyle ilgili konuşan Bright Osayi-Samuel şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız"

BU SEZON 29 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, 18 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi.