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 | Suat Vilgen

Osimhen tranfser olmak istiyor! İstediği takımı yazdılar

Galatasaray’ın süper yıldızı Victor Osimhen gitmek istediği takımı netleştirdi. ESPN'de yer alan habere göre Osimhen farklı bir forma altında İtalya'ya dönüyor.

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Osimhen tranfser olmak istiyor! İstediği takımı yazdılar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 08:46

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği etkileyici performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Süper Lig’de çıktığı 32 maçta 28 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, takımının şampiyonluk yürüyüşünde kilit rol oynadı.

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GALATASARAY’IN ALMA SEÇENEĞİ YOK

Osimhen’in sözleşmesinde Galatasaray’ın satın alma opsiyonunun bulunmadığı iddia edilirken, yıldız futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırması bekleniyor.

ESPN’in haberine göre İtalya dışındaki kulüpler için geçerli olan 65 milyon euro tutarındaki serbest kalma maddesi ise potansiyel taliplere önemli bir eşik koyuyor.

Osimhen tranfser olmak istiyor! İstediği takımı yazdılar

İNGİLTERE VE JUVENTUS PLANI

26 yaşındaki forvet, Galatasaray macerası sonrası kariyerini öncelikle Juventus olmazsa Premier Lig'deki güçlü bir takımda sürdürmek istiyor. Osimhen'in Ada'dan İngiliz futbolunun önde gelen kulüpleri Manchester United, Chelsea ve Arsenal’den ilgi gördüğü belirtiliyor.

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MAAŞ BEKLENTİSİ 11 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun yeni takımından yıllık net 11 milyon Euro maaş talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu rakam, yalnızca büyük bütçeli kulüplerin yarışta kalabileceği anlamına geliyor.

ETİKETLER
#juventus
#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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