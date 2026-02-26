Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk maçta 5-2 devirdiği Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Gecenin kahramanı Victor Osimhen, attığı golle sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçerken, maç sonunda attığı gole neden sevinmediğine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 13:23

Devler Ligi son 16 play-off turunda futbolseverler unutulmaz bir geceye tanıklık etti. İlk maçta elde ettiği 5-2’lik skorun avantajıyla Torino’ya giden Galatasaray, Juventus karşısında ecel terleri döktüğü maçta adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi

UZATMALARDA GELEN TUR BİLETİ

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma, ev sahibi Juventus'un baskın oyunuyla başladı. 37. dakikada Locatelli'nin penaltısıyla öne geçen Juve, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen pes etmedi. 70’te Gatti ve 82’de McKennie’nin golleriyle skoru 3-0’a getiren İtalyan devi, maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi

Galatasaray’ın üzerindeki kara bulutları dağıtan isim ise Victor Osimhen oldu. 105+1. dakikada sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, farkı azaltarak takımına nefes aldırdı. 119’da Barış Alper Yılmaz’ın golüyle skor 3-2’ye gelse de, sarı-kırmızılılar mağlubiyete rağmen toplam skordaki üstünlüğüyle son 16 biletini kaptı.

REKORLARIN ADAMI: VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray formasıyla devleşen Osimhen, bu maçta attığı golle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Nijeryalı yıldız attığı 13 golle Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.

Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi

"NEDEN SEVİNMEDİN?" SORUSUNA NET CEVAP

Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Osimhen'in hayat öpücüğü niteliğindeki golünden sonra kutlama yapmamasıydı. Maç sonu TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulunan yıldız santrfor, bu tavrının arkasındaki nedenleri şöyle sıraladı: "Golden sonra sevinmedim çünkü buna gerek yoktu. Kariyerimde büyük emeği olan Spalletti’ye duyduğum saygı ve 10 kişi kalmış bir rakibe karşı sergilediğimiz kötü oyun bu kararımda etkili oldu. Duygularını saklayan biri değilim; Juventus taraftarı takımlarını alkışladı çünkü bizden daha iyi oynadılar. Yine de tur atladığımız için çok mutluyum."

Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Galatasaray, Juventusu devirdi ülke puanı şahlandı!
Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Operasyon başladı: Manchester City'den gelecek
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.