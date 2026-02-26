Osimhen turu getirdi ama sevinmedi! Gerçek ortaya çıktı: İşte gole sevinmeme sebebi

Devler Ligi son 16 play-off turunda futbolseverler unutulmaz bir geceye tanıklık etti. İlk maçta elde ettiği 5-2’lik skorun avantajıyla Torino’ya giden Galatasaray, Juventus karşısında ecel terleri döktüğü maçta adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

UZATMALARDA GELEN TUR BİLETİ

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma, ev sahibi Juventus'un baskın oyunuyla başladı. 37. dakikada Locatelli'nin penaltısıyla öne geçen Juve, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen pes etmedi. 70’te Gatti ve 82’de McKennie’nin golleriyle skoru 3-0’a getiren İtalyan devi, maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Galatasaray’ın üzerindeki kara bulutları dağıtan isim ise Victor Osimhen oldu. 105+1. dakikada sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, farkı azaltarak takımına nefes aldırdı. 119’da Barış Alper Yılmaz’ın golüyle skor 3-2’ye gelse de, sarı-kırmızılılar mağlubiyete rağmen toplam skordaki üstünlüğüyle son 16 biletini kaptı.

REKORLARIN ADAMI: VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray formasıyla devleşen Osimhen, bu maçta attığı golle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Nijeryalı yıldız attığı 13 golle Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi.

"NEDEN SEVİNMEDİN?" SORUSUNA NET CEVAP

Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Osimhen'in hayat öpücüğü niteliğindeki golünden sonra kutlama yapmamasıydı. Maç sonu TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulunan yıldız santrfor, bu tavrının arkasındaki nedenleri şöyle sıraladı: "Golden sonra sevinmedim çünkü buna gerek yoktu. Kariyerimde büyük emeği olan Spalletti’ye duyduğum saygı ve 10 kişi kalmış bir rakibe karşı sergilediğimiz kötü oyun bu kararımda etkili oldu. Duygularını saklayan biri değilim; Juventus taraftarı takımlarını alkışladı çünkü bizden daha iyi oynadılar. Yine de tur atladığımız için çok mutluyum."