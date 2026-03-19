Parmağında kopma meydana gelmişti: Noa Lang ameliyat oldu! Yıldız oyuncudan paylaşım geldi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaştığı zorlu mücadelede, Noa Lang ikili bir mücadele esnasında elinden ciddi şekilde sakatlandı.

Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun parmağında kopma (avülsiyon) veya ciddi bir doku ayrılması meydana geldiği tespit edildi. Saha kenarında yapılan müdahalenin ardından oyuncunun operasyon geçirmesi kararlaştırıldı.

AMELİYAT VE SAĞLIK DURUMU

Genç yıldız vakit kaybetmeden ameliyat masasına yattı. Ameliyatın sorunsuz geçtiği ve parmaktaki hasarın giderildiği bildirildi.

NOA LANG’DAN İLK MESAJ

Sakatlığı sonrası taraftarlarını merakta bırakmayan Noa Lang, hastane odasından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımındaki not ise şöyleydi: "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler."